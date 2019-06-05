وزير الخارجية التونسى يزور نيويورك لحضور التصويت على أعضاء مجلس الأمن

يقوم وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى بعد غد بزيارة عمل إلى نيويورك، بمناسبة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على انتخاب الأعضاء الجدد غير الدائمين فى مجلس الأمن الدولى للفترة من (2020 - 2021)، ومن ضمنها تونس.

ومن المنتظر أن يجرى وزير الشؤون الخارجية التونسي - خلال الزيارة التى ستستمر حتى 11 يونيو الجارى، وفقا لبيان صادر عن الخارجية اليوم /الأربعاء/ - مشاورات مع كبار المسؤولين فى منظمة الأمم المتحدة وممثلى الدول الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن لاستعراض أولويات تونس خلال فترة عضويتها والتعريف بالدور الذى ستقوم به والقضايا التى ستحظى لديها بالأولوية.

وتسعى تونس للانضمام إلى مجلس الأمن الدولى كبلد غير دائم - للمرة الرابعة فى تاريخها - وستعمل على التركيز على الأولويات المتعلقة خاصة بتعزيز السلام في العالم والتسوية السلمية للنزاعات إلى جانب تعزيز مكانة المرأة والشباب ودعم عمليات حفظ السلام وتعزيز التنمية والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات العالمية الجديدة في العالم.