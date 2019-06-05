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وزارة الاتصالات تشارك باجتماع مجموعة الـ20 الوزارى للاقتصاد الرقمى باليابان

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:13 م
وزارة الاتصالات تشارك باجتماع مجموعة الـ20 الوزارى للاقتصاد الرقمى باليابان وزارة الاتصالات
كتبت - هبة السيد

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غادر وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى اليابان للمشاركة في اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي والذي ينعقد بهدف مناقشة سبل تعزيز الاقتصاد العالمي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وتنعقد اجتماعات مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي في مدينتي تسوكوبا وطوكيو باليابان خلال الفترة من 8 حتى 9 يونيو2019؛ ومن المقرر أن يعقد الوفد عددا من اللقاءات خلال يومي 6 و7 يونيو 2019 مع قيادات من الجانب الياباني تشمل مسئولين، وممثلي الشركات والجهات الأكاديمية بهدف إقامة شراكات فاعلة مع الجانب الياباني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة فرص العمل وتشجيع الابتكار التكنولوجي.

وتعرف قمة مجموعة العشرين رسمياً باسم "قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي"، وتهدف اجتماعاتها إلى تحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي، كما تُركز ليس فقط على الاقتصاد الكلي والتجارة، بل أيضًا على عدد كبير من القضايا العالمية التي تؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد العالمي، مثل التنمية وتغير المناخ والطاقة والصحة ومكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين.


مجموعة العشرين

اليابان

وزارة الاتصالات

الاقتصاد الرقمى

أخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

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