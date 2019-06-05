والد محمد صلاح يتبادل التهنئة بعيد الفطر مع أهالى القرية

حرص صلاح غالى والد اللاعب الدولى محمد صلاح على تبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك، عقب انتهاء الصلاه بالساحة، وقدم الاهالى التهنئة لوالد نجم ليفربول.
وتبادل والد اللاعب التهنئة بالعيد مع أهالى القرية، ثم عاد إلى المنزل.
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حرص صلاح غالى والد اللاعب الدولى محمد صلاح على تبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك، عقب انتهاء الصلاه بالساحة، وقدم الاهالى التهنئة لوالد نجم ليفربول.
وتبادل والد اللاعب التهنئة بالعيد مع أهالى القرية، ثم عاد إلى المنزل.
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