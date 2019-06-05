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هيئة قضايا الدولة تدين الحادث الإرهابى بالعريش وتنعى شهداء الوطن الأبرار

الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:28 م
هيئة قضايا الدولة تدين الحادث الإرهابى بالعريش وتنعى شهداء الوطن الأبرار المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة
كتب إبراهيم قاسم

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أدان المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، وكل مستشارى الهيئة، الهجوم الإرهابى الذى استهدف كمينًا أمنيًّا فى مدينة العريش بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، ناعيا شهداء مصر الأبرار وداعيا الله أن يرحمهم ويُلهم أسرهم الصبر والسلوان.
 
وقال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمى باسمها، فى بيان صادر عنه مساء اليوم، إن الهيئة تقدمت بخالص العزاء إلى رئيس الجمهورية، وأسر الشهداء والشعب المصرى، ويتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
 
وأكدت الهيئة أن مثل تلك الهجمات الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصرى إلا ترابطا ووحدة وإصرارا على دحر بقايا هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والاستقرار والأمن، وأن الشعب بجيشه وشرطته عاقدو العزم على الاستمرار فى مسيرة التنمية والرخاء لمصرنا العزيزة، ودحر فلول الإرهاب الخسيس، فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للدولة.

قضايا الدولة

حادث العريش

استهداف كمين بسيناء

فلول الارهاب فى سيناء

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