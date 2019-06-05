هزة أرضية بقوة 3.7 ريختر تضرب كلستان شمال ايران

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ضربت هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر أجزاء من شمال ووسط محافظة كلستان الواقعة شمال إيران فى الساعة الخامسة و48 دقيقة عصر /الثلاثاء/، بالتوقيت المحلى (الواحدة و18 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش).

وأوردت وكالة أنباء إرنا الإيرانية أن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أفاد بأن هذه الهزة وقعت فى عمق 12 كم من سطح الأرض وشعر بها السكان فى مدن كميش تبة وسيمين شهر وآق قلا وجرجان وأنبار الوم وعلى آباد كتول.

ويقع مركز الهزة على بعد 37 كم من مدينة اينجة برون و 39 كم من مدينة أنبار الوم و 40 كم من كميش تبة، ولم تصدر أى تقارير حتى الآن عن وقوع إضرار جراء هذه الهزة الارضية.