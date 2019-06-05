الرئيسية أخبار عاجلة هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:04 ص كمين أمنى - أرشيفية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم، هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران. شمال سيناء اخبار مصر مصر اليوم خبر عاجل العريش هجوم ارهابى اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة قوات حرس الحدود تضبط 585 بندقية مختلفة الأنواع وتحبط تسلل 1048 مهاجرًا الخميس، 16 مايو 2019 12:47 م القوات المسلحة تدمر سيارات دفع رباعى ودرجات نارية للعناصر الإرهابية الخميس، 16 مايو 2019 12:41 م القوات المسلحة تعلن القضاء على 47 تكفيريًا فى شمال ووسط سيناء الخميس، 16 مايو 2019 12:30 م القوات المسلحة تعلن تدمير 29 مخبأ وملجأ تستخدمهم العناصر الإرهابية فى سيناء الخميس، 16 مايو 2019 12:28 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو" صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه المزيد من Trending Plus
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