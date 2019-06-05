ننشر أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر عند نقطة الكيلو 30 انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق مما نتج عنه إصابة 20 شخص ووفاة طفلة عمرها 3 شهور.

اليوم السابع حصل على أسماء ضحايا الحادث والذين أستقبلتهم مستشفى سوهاج الجامعى وتبين أنهم "محمود أحمد عبداللاه 30 سنة، أمال محمدعبدالحميد 28 سنة، وأروى علام محمد 14 سنة، ياسين أشرف عبدالحميد 9 سنوات، وحنين مبارك عبدالحميد 12 سنة، وبركات علام عبدالرحمن 10 سنوات، وشوقى أشرف عبدالحميد 13 سنة، ومحمد شوقى عبدالحميد 20 سنة، وهناء عبدالحميد أحمد 35 سنة، وعائشة مبارك عبد الحميد 3 شهور "جثة"، والسيد أحمد عبدالكريم 45 سنة، وولاء شوقى عبدالحميد 22 سنة، وصدقى أبو العلاء إسماعيل 37 سنة، وأشرف عبدالحميد عبدالرحيم 37 سنة، وفاطمة أشرف عبدالحميد 8 سنوات ، وحبيبه شوقى عبدالحميد 12 سنة، وسعدية الزومى مصطفى 38 سنة، وعلى أحمد حفنى 9 سنوات، ومحمد علاء على 7 سنوات، ومنه حفنى أبوالعباس 16 سنة، وهناء عبدالوهاب مصطفى 29 سنة، وجميعهم يقيمون بقرية أبومناع مركز دشنا محافظة قنا.

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من خدمات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ووجود مصابين تم نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

وبالفحص تبين من التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم 7965 ص ا ج ميكروباص، على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر، عند نقطة الكيلو 30، أنفجر الإطار الخلفى الأيسر للسيارة مما نتج عنه إنقلابها على جانب الطريق نتج عن ذلك إصابة 21 من مستقلى السيارةـ بينما توفيت طفله من المصابين عمرها 3 شهور فور وصولها المستشفى الجامعى.

وأشارت التحريات أن المصابين جميعهم من أسرة واحدة وإن السيارة كانت قادمة من القاهرة فى طريقها إلى قرية أبومناع بمركز دشنا محافظة قنا لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.