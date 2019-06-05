سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:11 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

نشر رادارات بالطرق المؤدية للإقليمى لمنع السرعات للحد من الحوادث

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:34 ص
نشر رادارات بالطرق المؤدية للإقليمى لمنع السرعات للحد من الحوادث رادار مراقبة لسرعة السسيارات الزائدة _ ارشقية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عززت اﻹدارة العامة للمرور، من تواجد سيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمى لمتابعة سير النقل، مع تأمين الطريق من خلال مراقبة جميع قطاعاته بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة ، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة إلى جانب التنسيق، مع مختلف مديريات الأمن لنشر أقوال أمنية لملاحظة الحالة والسهرعلى تحقيق الإنضباط على امتداد الطريق.

كما يشهد الطريق الدائرى تعزيزاً للخدمات الأمنية والمرورية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل عليه خلال فترات الحظر، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفى القرار بكل حزم، وتهيب إدارة المرور بقائدى السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة وبقواعد وآداب المرور وإرشادات إرتياد الطرق

 


حملات مرورية بالاقليمى

قرار مجلس الوزراء

حظر سير النقل

تخصيص رادارات بالاقليمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المرور ينشر رادارات بالطرق الفرعية للحد من الحوادث على "الدائرى الإقليمى"

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:42 ص

رادار المرور يضبط 1653 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية بالمحافظات

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:34 ص

خطة "المرور" لاستيعاب كثافات الطرق السريعة بالعيد.. حملات لرصد متعاطى المخدرات ورادارات لمدمنى السرعات الزائدة.. تزويد الطرق بمجموعات من راكبى الدراجات النارية.. وتفعيل دور الإغاثة لتأمين الرحلات بين المحافظات

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:00 م

رادار المرور يضبط 1720 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:19 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة