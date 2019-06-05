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نادى قضاة مجلس الدولة ينعى شهداء الهجوم الإرهابى على كمين شمال سيناء

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:08 م
نادى قضاة مجلس الدولة ينعى شهداء الهجوم الإرهابى على كمين شمال سيناء شعار مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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نعى نادى قضاة مجلس الدولة، ببالغ الحزن والأسى والغضب، شهداء مصر الأبرار الذين ارتقوا صباح اليوم الأربعاء، جرّاء الهجوم الإرهابى الذى استهدف كمين البطل 14 فى مدينة العريش بشمال سيناء.
 
وتقدم النادى بخالص العزاء إلى رئيس الجمهورية، وأسر الشهداء، والشعب المصرى بأكمله، متمنيا الشفاء العاجل للمصايين. وقال فى بيانه: "يدين النادى بأشدّ العبارات هذا العمل الإرهابى الذى يؤكد أن الإرهاب لا دين له، وأن الإسلام برىء من تلك التهمة، كما يُظهر خسّة ونذالة هؤلاء الإرهابيين الجبناء الذين لم يتورّعوا عن ارتكاب جرائمهم فى هذا اليوم المبارك، وأرادوا أن يُدخلوا الحزن على قلب مصر والمصريين فى يوم العيد، إلا أن قوة بأس ورباطة جأش المصريين وتماسكهم لن تمكنهم من بلوغ مقصدهم".
 
وكرّر النادى إعلان دعمه لجهود الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب وداعميه على كل المستويات، وبكل الطرق الممكنة، حتى يتساقط هؤلاء الإرهابيون الخونة كالذباب ويقعوا فى قبضة العدالة، لينالوا ما يستحقون جرّاء جرائمهم الخسيسة.
 

نادي مجلس الدولة

الحوادث

شهداء الوطن

الرئيس

شهداء كمين سيناء

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