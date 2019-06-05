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ميلشيا الحوثى تمنع إقامة شعائر صلاة العيد فى المساجد اليمنية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:00 ص
ميلشيا الحوثى تمنع إقامة شعائر صلاة العيد فى المساجد اليمنية الحوثيين أرشيفية
وكالات

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شنت ميليشيات الحوثي حملة اختطافات واعتقالات طالت عشرات الأشخاص في مناطق سيطرتها اثر إفطارهم واحتفالهم بعيد الفطر ، بعدما قرر المتمردون مخالفة الحكومة الشرعية ، و إعلان الثلاثاء متمما لشهر رمضان، في سابقة هي الأولى منذ انقلابها في 2014 ، حسبما نشر موقع سكاى نيوز عربية  .
 
وذكرت مصادر محلية إن حوثيين على مركبات مسلحة اختطفوا عشرات من المواطنين الذين أعلنوا احتفالهم بعيد الفطر المبارك في محافظة إب وصنعاء.
 
 
كما اقتحموا بعض المساجد، ومنعوا الناس والخطباء من تأدية شعائر صلاة العيد أو ترديد تكبيرات العيد، بعدما أصدروا الفتاوي التي تؤكد أن العيد هو الأربعاء، مخالفين بذلك البيان الصادر عن وزارة الأوقاف في الحكومية الشرعية التي أعلنت انتهاء شهر رمضان الاثنين.
 
وذكر سكان في مناطق سيطرة الحوثيين ان الميليشيا نشرت عشرات المركبات المسلحة في شوارع صنعاء ومدن أخرى وأمام المساجد وساحات الصلاة، لمنع أي مظاهر للعيد الذي بدأت أولى أيامه في المناطق الخاضعة للحكومة. 
 
وأكد سكان في صنعاء أنهم أفطروا الثلاثاء وأقاموا الصلاة في المنازل، خشية من بطش الحوثيين. وهو الأمر الذي قام به أشخاص في مناطق سيطرة المتمردين في ريف تعز.
 
 

ميليشيات الحوثي

اليمن

عيد الفطر المبارك

صنعاء

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