سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة - صوره ارشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

 

 أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجر 3:09   ص 

الظهر 11:53 ص 

العصر 3:29 

المغرب 6:54 

العشاء 8:25 

 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

الفجر 3:09 ص 

الظهر 11:58 

العصر 3:37 

المغرب 7:01 م 

العشاء 8:35 م 

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

الفجر 3:03 

الظهر 11:49 م 

العصر 3:26 م 

المغرب 51: 6 م 

العشاء 8:23 م 

 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

الفجر 3:06 ص 

الظهر 11:41 

العصر 3:11 

المغرب 6:37 م 

العشاء 8:05 م 

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

الفجر 3:22 ص 

الظهر 11:47 ص 

العصر 3:10 م 

المغرب 6:37 م 

العشاء 8:01 

 

 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 

 

 مكة 

الفجر 4:05 ص

الظهر 12:19 م 

العصر 3:36 م 

المغرب 7:03 م 

العشاء 8:22 م 

 

المدينة المنورة 

الفجر 3:56 ص 

الظهر 12:19 م 

العصر 3:41 م 

المغرب 7:11 م

العشاء 8:32 م 

 

الرياض 

الفجر 3:27 ص 

الظهر 11:51 ص 

العصر 3:13 م 

المغرب 6:43 م 

العشاء 8:04 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

الفجر 2:56 

الظهر 11:38 م 

العصر 3:13 م 

المغرب 6:39 

العشاء 8:08 م 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

الفجر 3:57 ص 

الظهر 12:21 م 

العصر 3:42 م 

المغرب 7:08 م 

العشاء 8:33 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

الفجر 3:23 ص 

الظهر 12:25 م 

العصر 4:11 م 

المغرب 7:36 م 

العشاء 9:14 

 

مواقيت الصلاة بالكويت 

الفجر 3:05 ص 

الظهر 11:46 ص 

العصر 3:20 م 

المغرب  6:45 م 

العشاء 8:15 م 

 

 


مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. تحلى بالهدوء والصبر

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. تحلى بالهدوء والصبر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 5/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 5/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

صور.. الرابحون والخاسرون من رحيل جروس فى الزمالك

صور.. الرابحون والخاسرون من رحيل جروس فى الزمالك

احذر حفلة وقفة العيد.. تعرف على المسئولية الجنائية فى محاضر السكر

احذر حفلة وقفة العيد.. تعرف على المسئولية الجنائية فى محاضر السكر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة