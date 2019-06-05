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مقتل وإصابة 17 من مُسلحى طالبان فى عمليات منفصلة للقوات الأفغانية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:41 م
مقتل وإصابة 17 من مُسلحى طالبان فى عمليات منفصلة للقوات الأفغانية الجيش الأفغانى
أ ش أ

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أعلن الجيش الأفغانى اليوم /الأربعاء/ أن قوات الأمن الأفغانية نفذت عمليات منفصلة لها فى إقليمى قندهار وأوروزجان بجنوب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة 17 من مُسلحى طالبان.
وأفاد بيان للجيش الأفغانى - أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن القوات الأفغانية شنت غارة جوية على أحد أحياء إقليم قندهار؛ مما أسفر عن مقتل اثنين من مُسلحى حركة طالبان وإصابة 3 آخرين، مُضيفًا أن غارة أخرى نفذت على إقليم أوروزجان، أسفر عنها مقتل 3 مُسلحين من طالبان، وإصابة 9 آخرين. 
من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها حركة طالبان المُسلحة، على تلك الأنباء حتى الآن.
ويُعتبر إقليما قندهار وأوروزجان من أكثر الأقاليم، التى تنشط فيها عناصر حركة طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات، التى تستهدف من خلالها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.


الجيش الأفغانى

أفغانستان

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