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مصر للطيران تحتفل بعيد الفطر بتوزيع هدايا على الركاب بمطار القاهرة.. صور

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:04 ص
مصر للطيران تحتفل بعيد الفطر بتوزيع هدايا على الركاب بمطار القاهرة.. صور مصر للطيران تحتفل بعيد الفطر
كتبت رحاب نبيل

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احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران، بعيد الفطر المبارك، مع المسافرين بمطار القاهرة الدولى، حيث وزعت الهدايا التذكارية والتقاط الصور مع الركاب داخل صالات السفر والوصول.

كما حرصت الشركة الوطنية على تزيين طائرتها بالزخارف احتفال بعيد الفطر المبارك.

ودعا وزير الطيران جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد والتفاني فى خدمة المسافرين والالتزام بأداء مهامهم المختلفة بالكفاءة المعهودة وعلى الوجه الذي يليق بالشكل الحضارى للمطارات المصرية وقطاع الطيران المدني .

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران من المخطط أن تسير متوسط  100 رحلة دولية وداخلية يومياً فى الاتجاه الواحد من مطار القاهرة والمطارات المصرية خلال أجازة عيد الفطر المبارك .

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مصر للطيران

مطار القاهرة

عيد الفطر

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