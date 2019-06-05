مصرع طفلين غرقا أثناء السباحة بنهر النيل فى أول أيام العيد بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى أخميم المركزى جثة طفل يبلغ العمر 13 سنة، بينما استقبل مستشفى البلينا المركزى طفلا آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، على إثر غرقهما أثناء السباحة بنهر النيل، وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين مفصلين الأول جاء من مركز شرطة أخميم يفيد أن " ا. ش . ذ" 13 سنة يقيم بناحية قرية نيدة دائرة مركز اخميم المركزى لقى مصرعه غرقا أثناء قيامه بالسباحة بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة، تم إنتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزى.

بينما جاء البلاغ الثانى بغرق م . ح. 9 سنوات، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى ونقلها لمستشفى البلينا المركزى، بينما تم انتشال طفل آخر على قيد الحياة قبل غرقه.

تم تحرير محضرين مختلفين بحادثى الغرق الأول بمركز شرطة اخميم والثانى بنقطة شرطة برديس وجار إتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.