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مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم درجتين ناريتين بالدقهلية بسبب السرعة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:36 م
مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم درجتين ناريتين بالدقهلية بسبب السرعة حادث تصادم -ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقى شاب مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين فى حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بناحية مركز نبروة أثناء الاحتفال بعيد الفطر.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى نبروه المركزى بوصول شاب جثة هامدة، وثلاثة آخرين مصابين نتيجة حادث تصادم.

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال أربعة شباب دراجتين ناريتين احتفالا بعيد الفطر المبارك، ونتيجة السرعة الزائدة والرعونة اصطدم ببعضهم فى المواجهة، مما أدى إلى وفاة واحد وإصابة ثلاثة آخرين وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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