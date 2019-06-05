مستشفى العريش العام تشهد إقبال المهنئين للمرضى بالعيد

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبلت مستشفى العريش العام مبكراً أعداد من الأهالى زوار المرضى المحتجزين رهن العلاج فى المستشفى، وحرصت وفود من الشباب ورموز قبلية على أداء واجب الزيارة.

وقال مصدر طبى بمستشفى العريش العام، إنه تم فتح باب المستشفى والسماح بالزيارات للمرضى اليوم، لافتاً إن الأهالى من ذوى وأقارب المرضى يحضرون لزيارتهم بأعداد كبيرة وتشاركهم رموز أهلية، يقدمون التهانى أيضا للأطباء أطقم العمل المتواجدة على رأس العمل فى المستشفى .

وأوضح المصدر، إنه تم رفع حالة الطوارئ، بالمستشفى، وإلغاء الأجازات بين أطقم عمل الأطباء والتمريض والفنيين، لافتاً إنه فى حالة جاهزية لأى طارئ .

وكانت مديرية الصحة بشمال سيناء، أعلنت إن مستشفيات المحافظة فى العريش وبئر العبد والشيخ زويد والحسنة ونخل رفعت فيها حالة الطوارئ خلال فترة العيد، وأن غرفة عمليات تم تشكيلها بالمديرية للمتابعة على مدار الساعة .