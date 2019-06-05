مرور القاهرة يعزز من نشر الخدمات والأوناش بكورنيش النيل والمراسى النيلية

كتب عبد الرحمن سيد

نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، 4 أوناش مرورية أعلى كوبرى أكتوبر ، منها أعلى مطلع بدوى ورمسيس وونشين بكوبرى 15 مايو وقصر النيل لمنع الانتظار الخاطئ وونشين بدور السينما فى وسط المدينة، كما تم نشر سيارات إغاثة أعلى الطرق والشوارع الرئيسية وتنظيم حركة السيارات لتأمين احتفالات عيد الفطر على مدار الثلاث ايام المقبلة.

وتم تكثيف التواجد الأمنى على مناطق التجمعات الجماهيرية بناء على تعليمات اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة للتصدى لأى مخالفات مرورية بمحيط أماكن التجمعات، وسيتم التشديد على الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات أعلى الطرق بصفة دورية وفك أى زحام مرورى.

وعززت إدارة المرور من الخدمات المرورية بمناطق الكورنيش بمحيط المراسى النيلية منها مرسى ماسبيرو الذى تم نشر عدد كبير من الضباط والأمناء والأوناش مع تكثيف الخدمات بالكورنيش من شبرا للعلوى حتى حلوان وكذلك مناطق وسط المدينة ومحور المطار، ومناطق الحدائق العامة، والعمل على منع أية اختناقات مرورية تعوق حركة المرور.