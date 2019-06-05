مرصد الكهرباء: 22 ألفا و300 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

القاهرة /أ ش أ/

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية فى الإنتاج، اليوم الأربعاء، 22ألفا و300 ميجاوات، مشيرا الى أنه لم يتم، أمس الثلاثاء، خفض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع، اليوم، 23 ألفا و900 ميجاوات، مقابل 26 ألفا و300 ميجاوات، أمس، وفقا لما ذكره المرصد فى نشرته اليوم، التى أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ، أمس، 21 ألفا و140 ميجاوات.

ونوه المركز القومى للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر، اليوم، باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الخامسة و45 دقيقة مساء، وكان قد ظهر، أمس، باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.