مديريات الأمن تواصل تأمين قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة (صور)

كتب - محمود عبدالراضى - محمد أبو عوض

تواصل الأجهزة الأمنية فى المحافظات، جهودها المستمرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف، والقرارات المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون، إضافة إلى القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.

ونجحت الأجهزة الأمنية، بمعاونة الأجهزة الإدارية فى كل المحافظات، فى تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات إزالة كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، إذ وجهت الأجهزة الأمنية حملات موسعة لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة.

وشنت الأجهزة الأمنية حملاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمسطحات المائية ومنافع الرى والصرف فى كل المحافظات، ما أسفر عن إزالة مئات من التعديات.

وأسفرت تلك الحملات وجهودها على تأمين تنفيذ 38 قرار إزالة لحالات تعدٍّ متنوعة فى نطاق مديرية أمة أسوان، و47 قرارا فى بنها بالقليوبية، و14 قرارا فى المنوفية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، واستمرار الحملات الأمنية وحملات الإزالة.