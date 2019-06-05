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محافظ كفر الشيخ يستقبل وفدا كنسيا برئاسة الأنبا ماركوس للتهنئة بالعيد (صور)

الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:18 م
محافظ كفر الشيخ يستقبل وفدا كنسيا برئاسة الأنبا ماركوس للتهنئة بالعيد (صور) محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد الكنيسة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وفد الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة نيافة الأنبا ماركوس، أسقف عام دمياط وكفر الشيخ والبرارى ورئيس دير القديسة دميانة، الذى هنأ المحافظ وأبناء كفر الشيخ بعيد الفطر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيد على مصر وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء.
 
وأكد محافظ كفر الشيخ خلال اللقاء، عمق الروابط القوية والعلاقات الأخوية التى تجمع أبناء المحافظة، وهو ما يُظهر عظمة المصريين فى الأعياد الدينية والوطنية المختلفة.
 
وعبر نيافه الأنبا ماركوس، عن خالص التهنئة للدكتور إسماعيل عبد الحميد طه وأبناء كفرالشيخ بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا روح المحبة والإخاء التى تربط الشعب المصرى، وتحقق الانتماء وتزيد أواصر الأخوة بين جميع المصريين.
 
محافظ كفرالشيخ يستقبل وفد الكنيسة (1)
محافظ كفرالشيخ يستقبل وفد الكنيسة 

محافظ كفرالشيخ يستقبل وفد الكنيسة (2)
محافظ كفرالشيخ يستقبل وفد الكنيسة 

محافظ كفرالشيخ يستقبل وفد الكنيسة (3)
محافظ كفرالشيخ يستقبل وفد الكنيسة 

محافظ كفرالشيخ يستقبل وفد الكنيسة (4)
محافظ كفرالشيخ يستقبل وفد الكنيسة 

محافظ كفرالشيخ يستقبل وفد الكنيسة (5)
محافظ كفرالشيخ يستقبل وفد الكنيسة 

محافظ كفرالشيخ يستقبل وفد الكنيسة (6)
محافظ كفرالشيخ يستقبل وفد الكنيسة 

 


كفرالشيخ

كنيسه

نيافة الانبا ماركوس

عيد الفطر

دمياط

البراري

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