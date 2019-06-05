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محافظ كفر الشيخ يؤدى صلاة العيد ويصافح الأطفال بساحة الاستاد.. صور

الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:50 ص
محافظ كفر الشيخ يؤدى صلاة العيد ويصافح الأطفال بساحة الاستاد.. صور محافظ كفر الشيخ يؤدى صلاة العيد
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أدى الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك، وسط الآلاف من أهالى كفر الشيخ، بساحة الاستاد الرياضى، وسط أجواء احتفالية وروحانية، مهنئًا الأهالى بهذه المناسبة المباركة، وتسابق الأطفال لمصافحة المحافظ أثناء جلوسه يستمع لخطبة العيد.

 

جاء ذلك بحضور اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء ناصر رشاد،نائب مدير الأمن، واللواء محمد البندارى، السكرتير العام للمحافظة، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكري، واللواء محمد عمار مدير المباحث الجنائية، والمحاسب محمد أبو غنيمه، السكرتير العام المساعد ،والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيونى، مدير عام الدعوة، ووكلاء الوزرات ورؤساء المصالح الحكومية، والقيادات التنفيذية والأمنية الشعبية بالمحافظة، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف، وآلاف المصلين من أبناء المحافظة.

 

وحرص آلاف المصلين، على أداء صلاة عيد الفطر المبارك بالساحات بالمراكز والقرى البالغ عددها 357ساحه، وتوافد المصلون فى ساعة مبكرة لتأدية الصلاة فى الساحة الرئيسية بالاستاد الرياضى.

 

قال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزاره الأوقاف، خلال خطبة العيد ،لقد أمرنا الله عز وجل أن نحتفل بهذا اليوم الطيب المبارك ،فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفل بهذا اليوم ،وكيف كان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يحتفلون بهذا اليوم المتأمل لسيرته صلى الله عليه وسلم يجد أن برنامجا،يتكون من ثلاث مراحل كان يحرص عليه رسول الله المرحله الاولى،و لقد كان صلى الله عليه،وسلم يصل الرحم وهو ينفذ ما أمره الله عز وجل" إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى "، ثم يترجم لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فى الحديث الشريف " من فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن ستر،مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة.

 

محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط تواجد الالاف (10)
محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط تواجد الالاف (10)

 

محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط تواجد الالاف (8)
محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط تواجد الالاف (8)

 

محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط تواجد الالاف (7)
محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط تواجد الالاف (7)

 

محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط تواجد الالاف (5)
محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط تواجد الالاف (5)

 

محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط تواجد الالاف (4)
محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط تواجد الالاف (4)

 

محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط تواجد الالاف (3)
محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط تواجد الالاف (3)

 

محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط تواجد الالاف (1)
محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط تواجد الالاف (1)

 

محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط تواجد الالاف (16)
محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط تواجد الالاف (16)

 

محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط تواجد الالاف (15)
محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط تواجد الالاف (15)

 

محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط تواجد الالاف (14)
محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد وسط تواجد الالاف (14)

 

 

 

 


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