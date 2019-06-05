محافظ جنوب سيناء يؤدى صلاة عيد الفطر باستاد طور سيناء.. اليوم

جنوب سيناء – فايزة مرسال

يؤدى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صلاة عيد الفطر باستاد طور سيناء وسط جموع المواطنين، ويتلقى التهانى بمكتبه بطور سيناء، فى تمام السابعة صباحا، ثم يقوم بزيارة فى العاشرة صباحا لمينة دهب للمعايدة على أهالى دهب، ويتلقى التهانى بمكتبه بشرم الشيخ بدءا من الواحدة ظهرا.

ودعا اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أهالى جنوب سيناء والوافدين لحضور حفل الإنشاد الدينى الذى تحييه فرقة النيل للإنشاد الدينى المقام على مسرح السوق القديم بشرم الشيخ الساعة التاسعه مساءا أولى أيام العيد، وهنأ جموع الشعب المصرى عامة بعيد الفطر المبارك وأهالى جنوب سيناء، متمنيا أن يعم الخير والسلام وأن يديم نعمة الأمن والأمان على مصر.

كما تمنى لجميع وافدى المحافظة من أجانب وعرب ومصرين قضاء إجازات سعيدة بجميع مدن المحافظة.