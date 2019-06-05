محافظ بورسعيد يشارك الأهالى صلاة العيد وسط أجواء احتفالية بساحة المعمورة

بورسعيد – السيد فلاح

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أهالي المحافظة صلاة عيد الفطر بساحة أرض المعمورة بحي الشرق ببورسعيد وسط أجواء احتفالية كبيرة، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

والتقي المحافظ عقب الصلاة بالمواطنين مقدمًا لهم التهنئة وجميع أبناء بورسعيد بحلول عيد الفطر المبارك .

كما شهد المحافظ الأجواء الاحتفالية التي أقيمت حول محيط مسجد لطفي شبارة والتي شهدت إلقاء إعداد كبيرة من البالونات من أعلى العمارات .

ودعا "الغضبان" المواطنين إلي الخروج للمتنزهات والحدائق والشواطئ والاحتفال بالعيد بعد أن تم تجهيزها وإعدادها علي أعلي مستوي من الخدمات لتكون في استقبال أبناء بورسعيد والوافدين من المحافظات الأخري.

وكثف رجال الشرطة من تواجدهم بمحيط ساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها، كما انتشر رجال المرور لتنظيم حركة السيارات ومنع التكدس المروري، وتواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة بكافة أحياء المحافظة، لفرض السيطرة الأمنية وتهيئة الأجواء للمواطنين لقضاء إجازة العيد في أمن وأمان.

وخصصت مديرية الأوقاف، برئاسة الشيخ صفوت نظير، 9 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وهي: المعمورة بحي الشرق، بورفؤاد الكبير بمدينة بورفؤاد، والشبان المسلمين بحي العرب، والإمام الحسين بحي المناخ، والرزاق والصفوة والتوحيد 6 أكتوبر بحي الزهور، السيدة زينب والحرمين تصنيع بحي الضواحي.



















