محافظ الوادى الجديد يمنح رحلات عمرة للمصلين بعد صلاة العيد بمركز باريس

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

منح اللواء محمد الوملوط محافظ الوادى الجديد، ٣ رحلات عمره هديه العيد لمواطنى باريس، وذلك فى قرعه علانيه عقب صلاة عيد الفطر، وهم "إسماعيل عبد الرحيم محمد، وحسين معوض حسين، محمد عشرى خليل".

كما حمل الزملوط رسائل تهنئة من أهالى الوادى الجديد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى حملت خالص التهانى له بالعيد، مؤكدين بأنهم متضامنون معه ومرافقين له فى مسيرة التنمية التى بدأها لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد .

وأدى محافظ الوادى الجديد صلاه عيد الفطر المبارك مع أهالى مركز باريس، وذلك بساحه مركز شباب باريس، وذلك برفقة القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية بالمحافظة.

وتبادل الزملوط مع المواطنين التهانى بالعيد فى جو ساده البهجة والسعادة، كما أرسل تهنئة العيد لكل أهالى وأبناء المحافظة بجميع المراكز والقرى والنجوع.



أحد الأطفال يسحب ورقة القرعة