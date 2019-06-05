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محافظ الوادى الجديد يمنح رحلات عمرة للمصلين بعد صلاة العيد بمركز باريس

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:54 ص
محافظ الوادى الجديد يمنح رحلات عمرة للمصلين بعد صلاة العيد بمركز باريس محافظ الوادى الجديد يعلن أسماء الفائزين برحلات العمرة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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منح اللواء محمد الوملوط محافظ الوادى الجديد، ٣ رحلات عمره هديه العيد لمواطنى باريس، وذلك فى قرعه علانيه عقب صلاة عيد الفطر، وهم "إسماعيل عبد الرحيم محمد، وحسين معوض حسين، محمد عشرى خليل".

كما حمل الزملوط رسائل تهنئة من أهالى الوادى الجديد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى حملت خالص التهانى له بالعيد، مؤكدين بأنهم متضامنون معه ومرافقين له فى مسيرة التنمية التى بدأها لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد .

وأدى محافظ الوادى الجديد صلاه عيد الفطر المبارك مع أهالى مركز باريس، وذلك بساحه مركز شباب باريس، وذلك برفقة القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية بالمحافظة.

وتبادل الزملوط مع المواطنين التهانى بالعيد فى جو ساده البهجة والسعادة، كما أرسل تهنئة العيد لكل أهالى وأبناء المحافظة بجميع المراكز والقرى والنجوع.

أحد الأطفال يسحب ورقة القرعة
أحد الأطفال يسحب ورقة القرعة

 

محافظ الوادى الجديد يعلن اسم الفائز
محافظ الوادى الجديد يعلن اسم الفائز

 


الوادى الجديد

صلاة العيد

مركز باريس

محافظ الوادى الجديد

رحلات عمرة لاهالى الوادى الجديد

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