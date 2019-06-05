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محافظ المنوفية يرفع درجة الاستعداد القوى ويستقبل المهنئين بالعيد

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:41 م
محافظ المنوفية يرفع درجة الاستعداد القوى ويستقبل المهنئين بالعيد محافظ المنوفية يقبل رأس أحد الأطفال من المهنئين
المنوفية - محمد فتحى

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إستقبل اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام وفود المهنئين من الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم وكنيسة السيدة العذراء بمدينة السادات ورجال الدين الإسلامى وعدداً من أعضاء مجلس النواب وعدداً من المواطنين ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

هذا ورحب محافظ المنوفية بالمهنئين ، معرباً عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين وتجمعهم من أجل إعلاء كلمة واحدة وإقامة شعيرة مباركة ، داعياً المولى عزوجل أن يعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، مقدماً التهنئة لجميع شعب المنوفية مؤكداً بضرورة تقوية وتوطيد العلاقات الإجتماعية بين الناس جميعاً من خلال التزاور والتصافح والتهانى والتآلف ونشر التراحم بين الناس كافة، جدير بالذكر أنه قد سبق ووجه محافظ المنوفية برفع درجة الإستعداد القصوى خلال أيام العيد من خلال تفعيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات الخدمية لإستقبال شكاوى المواطنين وحلها فى أسرع وقت ممكن بما لا يعكر صفو الإحتفالات بعيد الفطر، وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة منظومة النظافة وتجميل الميادين لإدخال البهجة والسرورعلى المواطنين.

محافظ المنوفية يستقبل المهنئين بعدي الفطر بديوان عام المحافظة (1)
محافظ المنوفية يستقبل المهنئين بعدي الفطر بديوان عام المحافظة

 

محافظ المنوفية يستقبل المهنئين بعدي الفطر بديوان عام المحافظة (2)
محافظ المنوفية يستقبل المهنئين بعدي الفطر بديوان عام المحافظة

 

محافظ المنوفية يستقبل المهنئين بعدي الفطر بديوان عام المحافظة (4)
محافظ المنوفية يستقبل المهنئين بعدي الفطر بديوان عام المحافظة

 

محافظ المنوفية يستقبل المهنئين بعدي الفطر بديوان عام المحافظة (5)
محافظ المنوفية يستقبل المهنئين بعدي الفطر بديوان عام المحافظة 

 

محافظ المنوفية يستقبل المهنئين بعدي الفطر بديوان عام المحافظة (7)
محافظ المنوفية يستقبل المهنئين بعدي الفطر بديوان عام المحافظة 

 

محافظ المنوفية يستقبل المهنئين بعدي الفطر بديوان عام المحافظة (8)
محافظ المنوفية يستقبل المهنئين بعدي الفطر بديوان عام المحافظة

 

 


محافظ المنوفية

وفد الكنيسة الانجيلية بشبين الكوم

عيد الفطر المبارك

المنوفية

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