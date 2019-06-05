محافظ القاهرة يتفقد مستشفى شبرا العام ويوزع العيدية على المرضى (صور)

كتب سيد الخلفاوى

تفقد منذ قليل، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مستشفى شبرا العام، لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى، واستعدادات مديرية الصحة لعيد الفطر المبارك، ومتابعة تواجد الأطباء فى المستشفى.

وتفقد محافظ القاهرة عددا من أقسام المستشفى، وحرص على مصافحة المرضى والاستماع لهم وتهنئتهم بالعيد، كما وزع "العيدية" على المرضى خلال تفقده أقسام الرعاية والعظام. وتفقد المحافظ أيضا وحدة القسطرة الجديدة فى المستشفى، برفقة الدكتور محمد شوقى، مدير مديرية الصحة، واستمع إلى شرح لإمكانات الوحدة الجديدة المنتظر افتتاحها قريبا، ووجه بضرورة تدريب الأطباء عليها قبل التشغيل.

وحرص المحافظ خلال الجولة على الاستماع لآراء المترددين على أقسام المستشفى للكشف أو زيارة المرضى، والتعرف على رؤاهم وملاحظاتهم بشأن الأداء، وقد أشادوا جميعا بمستوى المستشفى والخدمات المقدمة فى كل الأقسام.