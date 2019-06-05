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محافظ القاهرة: غرفة العمليات المركزية لم تتلق بلاغات مؤثرة أول أيام العيد

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:01 م
محافظ القاهرة: غرفة العمليات المركزية لم تتلق بلاغات مؤثرة أول أيام العيد محافظ القاهرة خلال جولته فى أول أيام العيد
كتب سيد الخلفاوى

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قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، ولم تتلق أية بلاغات مؤثرة حتى الآن منذ انطلاق احتفالات عيد الفطر صباح اليوم الأربعاء.
 
وأضاف أن البلاغات التى تلقتها الغرفة على مدار اليوم عبارة عن حالات بسيطى، تتمثل فى تراكمات القمامة، وكسر ماسورة مياة. متابعا: "غرفة العمليات المركزية متصلة بكل الجهات المعنيةىة، لاستقبال أية شكوى للمواطنين على أرقام: 23912136 - 23907147".
 
جاء ذلك خلال جولة المحافظ فى مرسى الأتوبيس النهرى والحديقة الدولية ومستشفى شبرا العام، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من التزام كل الجهات بخطة الطوارئ التى وضعتها المحافظة لاستقبال عيد الفطر.
 
ورافق المحافظ فى جولته، اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، والدكتور محمد شوقى، مدير مديرية الصحة بالقاهرة، والمهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء محمد سلطان مدير مشروع الحدائق المتخصصة، واللواء إبراهيم عوض رئيس جهاز المتابعة، ورؤساء أحياء بولاق أبو العلا والشرابية وروض الفرج وشرق مدينة نصر.
 

القاهرة

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عيد الفطر

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