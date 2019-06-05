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محافظ الفيوم يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الفطر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:36 ص
محافظ الفيوم يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الفطر محافظ الفيوم يوزع الهدايا على الأطفال
الفيوم - رباب الجالى

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شارك اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، الأطفال بدار عائشة حسانين للأيتام، فرحتهم بعيد الفطر المبارك لعام 1440 هـ، وقدم التهنئة لهم ومنحهم الهدايا العينية والعيديات، بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام والمهندس حسن موافى السكرتير المساعد وإيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة سامية حلمى مدير إدارة الدار وممثلى عدد من الجمعيات الأهلية وليلى قاسم مقررة المجلس القومى للمرأة ورئيس مركز ومدينة الفيوم.

وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً فى تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، فهم جزء لا يتجزأ من كيان مجتمعنا، داعيا الله العلى القدير أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
 

 

محافظ الفيوم مع أطفال دار عائشة (1)
محافظ الفيوم مع أطفال دار عائشة

 

محافظ الفيوم مع أطفال دار عائشة (2)
محافظ الفيوم مع أطفال دار عائشة

 

محافظ الفيوم مع أطفال دار عائشة (3)
محافظ الفيوم مع أطفال دار عائشة

 


الفيوم

محافظ الفيوم

عيد الفطر المبارك

دار ايتام عائشة حسنين

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