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محافظ الجيزة يوزع العيدية على الأيتام بالعجوزة ويزور المرضى بمستشفى الوراق

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:47 ص
محافظ الجيزة يوزع العيدية على الأيتام بالعجوزة ويزور المرضى بمستشفى الوراق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جمعية الخدمات المتكاملة بالعجوزة، منذ قليل، وذلك عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفي محمود بشارع جامعة الدول العربية برفقة عدد من قيادات المحافظة. 
 
ووزع المحافظ "العيدية" على الأيتام بالجمعية، كما تفقد مستشفي الوراق المركزى واطمأن على المرضى والخدمات المقدمة لهم واستعدادات المستشفى للعيد، كما وزع "العيدية" عليهم وهنأهم بعيد الفطر المبارك. 
 
وتنظم المحافظة حفل استقبال للمهنئين بالعيد بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور محافظ الجيزة وجميع رؤساء الأحياء والمراكز ومديرى المديريات اليوم. 
 
وكثفت أجهزة محافظة الجيزة من استعداداتها، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد المستمر بالشوارع خلال أيام العيد، ومتابعة حالة النظافة، وأيضًا الدفع بلجان من الإشغالات، وذلك منعًا لوجود أي إشغالات بكافة الشوارع الرئيسية والميادين، وكذلك بمحيط ساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات والمناطق الأثرية.

محافظ الجيزة

صلاة العيد

عيد الفطر

مستشفي الوراق

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