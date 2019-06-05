محافظ الإسكندرية يشارك المواطنين صلاة عيد الفطر بمسجد أبو العباس المرسى

الإسكندرية جاكلين منير

أدى الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد أبو العباس المرسي بحى الجمرك، بمشاركة الآلاف من المواطنين من الشباب والرجال والسيدات والأطفال وسط أجواء احتفالية مبهجة بينهم.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة بعيد الفطر المبارك إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة. كما قدم التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصرى.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء إيهاب خيرت مساعد أول وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا، واللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام بالمحافظة، والشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.



















