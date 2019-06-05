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محافظ الإسكندرية يزور مستشفيات الأنفوشى وسبورتنج لتقديم التهنئة للمرضى

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:54 ص
محافظ الإسكندرية يزور مستشفيات الأنفوشى وسبورتنج لتقديم التهنئة للمرضى محافظ الإسكندرية يزور مستشفيات الأنفوشي للأطفال وطلبة سبورتنج
الإسكندرية جاكلين منير

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زار الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية صباح اليوم ، مستشفى الأنفوشي للأطفال بحي الجمرك ومستشفى طلبة سبورتنج بحي شرق ، وذلك لتقديم التهنئة للمرضى وذويهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، والاطمئنان عليهم وتقديم الدعم المعنوي لهم ، وتلبية احتياجاتهم والتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم 
 
جاء ذلك، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالثغر، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، واللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق، ومديري المستشفيات وطاقم الأطباء والتمريض والعاملين .
 
وخلال الزيارة، قدم المحافظ التهنئة للجميع بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك ، متمنيا للأطفال الشفاء العاجل ، واستفسر من ذوي المرضى عن جودة الخدمة المقدمة لهم ، ومدى توافر الاحتياجات الطبية لهم ، وعن حسن معاملة طاقم المستشفيات والعاملين بها للمرضى، ووجه الشكر للعاملين على المجهود المبذول للارتقاء بالخدمة المقدمة للأطفال.
 
وأكد قنصوه على ضرورة بذل مزيد من الجهد، لتطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة العنصر البشرى العامل بالمستشفيات ، وتحسين مستوى الرعاية الصحية التى يتلقاها الأطفال، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسى هو تقديم أفضل خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وعاجلة وبجودة كبيرة.
 
محافظ الإسكندرية يزور مستشفيات الأنفوشي للأطفال وطلبة سبورتنج ويقدم التهنئة للمرضى (1)
محافظ الإسكندرية يزور مستشفيات الأنفوشي للأطفال وطلبة سبورتنج ويقدم التهنئة للمرضى (1)

محافظ الإسكندرية يزور مستشفيات الأنفوشي للأطفال وطلبة سبورتنج ويقدم التهنئة للمرضى (2)
محافظ الإسكندرية يزور مستشفيات الأنفوشي للأطفال وطلبة سبورتنج ويقدم التهنئة للمرضى (2)

محافظ الإسكندرية يزور مستشفيات الأنفوشي للأطفال وطلبة سبورتنج ويقدم التهنئة للمرضى (3)
محافظ الإسكندرية يزور مستشفيات الأنفوشي للأطفال وطلبة سبورتنج ويقدم التهنئة للمرضى (3)

محافظ الإسكندرية يزور مستشفيات الأنفوشي للأطفال وطلبة سبورتنج ويقدم التهنئة للمرضى (4)
محافظ الإسكندرية يزور مستشفيات الأنفوشي للأطفال وطلبة سبورتنج ويقدم التهنئة للمرضى (4)

محافظ الإسكندرية يزور مستشفيات الأنفوشي للأطفال وطلبة سبورتنج ويقدم التهنئة للمرضى (5)
محافظ الإسكندرية يزور مستشفيات الأنفوشي للأطفال وطلبة سبورتنج ويقدم التهنئة للمرضى (5)

محافظ الإسكندرية يزور مستشفيات الأنفوشي للأطفال وطلبة سبورتنج ويقدم التهنئة للمرضى (6)
محافظ الإسكندرية يزور مستشفيات الأنفوشي للأطفال وطلبة سبورتنج ويقدم التهنئة للمرضى (6)

محافظ الإسكندرية يزور مستشفيات الأنفوشي للأطفال وطلبة سبورتنج ويقدم التهنئة للمرضى (7)
محافظ الإسكندرية يزور مستشفيات الأنفوشي للأطفال وطلبة سبورتنج ويقدم التهنئة للمرضى (7)

محافظ الإسكندرية يزور مستشفيات الأنفوشي للأطفال وطلبة سبورتنج ويقدم التهنئة للمرضى (8)
محافظ الإسكندرية يزور مستشفيات الأنفوشي للأطفال وطلبة سبورتنج ويقدم التهنئة للمرضى (8)

 


محافظه الاسكندريه

مستشفى الاطفال

مستشفى الطلبه

عيد الفطر

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