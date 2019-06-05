محافظ أسوان يتفقد عددا من المستشفيات لتقديم التهنئة للمرضى بالعيد.. صور

تفقد أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عددا من المستشفيات والمراكز الطبية، اليوم الأربعاء، لتهنئة المرضى وتقديم تمنياته لهم بالشفاء العاجل مع توزيع الهدايا العينية بمناسبة عيد الفطر على المرضى.

رافق المحافظ كل من اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والعميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة.

وشملت جولة أحمد إبراهيم زيارة المرضى بمستشفيات التأمين الصحى، والمستشفى الجامعى، ومركز مجدى يعقوب لأمراض وجراحات وأبحاث القلب، بجانب معهد الأورام.

وخلال جولته الميدانية، قدم محافظ أسوان التهنئة للعاملين بهذه المستشفيات، وأيضاً للمرضى وأسرهم من المتواجدين بها بمناسبة عيد الفطر المبارك، مكلفاً مسئولى الصحة ومديرى المستشفيات بضرورة توفير كافة الخدمات الطبية للمرضى لحين تماثلهم للشفاء بهدف التخفيف عن كاهلهم وأسرهم بالشكل المطلوب.

وعقب قيامه بزيارة المستشفيات استقبل "إبراهيم" بمبنى ديوان عام المحافظة المهنئين من أبناء ومواطنى أسوان وأيضاً لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والجامعية والشعبية والسياسية والشبابية والمرأة لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الفطر المبارك.