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محافظ أسوان يتفقد عددا من المستشفيات لتقديم التهنئة للمرضى بالعيد.. صور

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:23 م
محافظ أسوان يتفقد عددا من المستشفيات لتقديم التهنئة للمرضى بالعيد.. صور محافظ أسوان يتفقد عدد من المستشفيات
أسوان - عبد الله صلاح

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تفقد أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عددا من المستشفيات والمراكز الطبية، اليوم الأربعاء، لتهنئة المرضى وتقديم تمنياته لهم بالشفاء العاجل مع توزيع الهدايا العينية بمناسبة عيد الفطر على المرضى.

محافظ أسوان يتفقد عدد من المستشفيات (1)

رافق المحافظ كل من اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والعميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة.

محافظ أسوان يتفقد عدد من المستشفيات (2)

وشملت جولة أحمد إبراهيم زيارة المرضى بمستشفيات التأمين الصحى، والمستشفى الجامعى، ومركز مجدى يعقوب لأمراض وجراحات وأبحاث القلب، بجانب معهد الأورام.

محافظ أسوان يتفقد عدد من المستشفيات (3)

وخلال جولته الميدانية، قدم محافظ أسوان التهنئة للعاملين بهذه المستشفيات، وأيضاً للمرضى وأسرهم من المتواجدين بها بمناسبة عيد الفطر المبارك، مكلفاً مسئولى الصحة ومديرى المستشفيات بضرورة توفير كافة الخدمات الطبية للمرضى لحين تماثلهم للشفاء بهدف التخفيف عن كاهلهم وأسرهم بالشكل المطلوب.

محافظ أسوان يتفقد عدد من المستشفيات (4)

 

وعقب قيامه بزيارة المستشفيات استقبل "إبراهيم" بمبنى ديوان عام المحافظة المهنئين من أبناء ومواطنى أسوان وأيضاً لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والجامعية والشعبية والسياسية والشبابية والمرأة لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

 
محافظ أسوان يتفقد عدد من المستشفيات (5)
 
 
محافظ أسوان يتفقد عدد من المستشفيات (6)
 
 
محافظ أسوان يتفقد عدد من المستشفيات (7)

 


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المستشفيات

تهنئه المرضى

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