محافظة القاهرة تنشر خدمات إضافية للمرور والشرطة بمحيط الحدائق والمتنزهات

كتب سيد الخلفاوى

خصصت محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمرور القاهرة، خدمات خاصة بمحيط الحدائق العامة والمتنزهات، لتأمينها، بالإضافة إلى نشر خدمات للمرور بمحيطها لمنع التكدس أو الزحام ، وكذلك بمحيط المزارات السياحية والمناطق التاريخية،والمساجد وساحات الصلاة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم تخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، كما تم التشديد على شرطة المسطحات المائية بإحكام الرقابة على مراكب التنزه قبيل وأثناء العيد والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير في مياه النيل والتزام أصحاب المراكب بالأعداد المحددة مع توافر كافة شروط الأمان .

وأضاف المحافظ ، أنه تم تشديد الرقابة على الاتوبيس النهرى والتأكد من توافر عوامل الأمان من أجهزة اطفاء والعوامات وجواكت النجاة حرصا على حياة المواطنين .