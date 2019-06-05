مجلس الأمن الدولى يفشل فى إصدار بيان بشأن السودان

إيمان حنا

فشل مجلس الأمن الدولى فى إصدار بيان بشأن الأوضاع فى السودان، بسبب الخلاف حول صيغة هذا البيان الذى رأت مجموعة الدول الرافضة له أنه غير متوازن.

وجاء هذا بعد اعتراض الصين بشدة على النص المقترح، فيما شددت روسيا على ضرورة أن ينتظر المجلس رداً من الاتحاد الأفريقي، بحسب ما قال دبلوماسيون.

واعتبر نائب السفير الروسى ديمترى بوليانسكى أن النص المقترح "غير متوازن"، مشدداً على ضرورة "توخى حذر شديد" حيال الوضع، وقال للصحفيين بعد الاجتماع الذى دام ساعتين "لا نريد الترويج لبيان غير متوازن.. فذلك قد يُفسد الوضع".

واجتمع مجلس الأمن بناء على طلب بريطانيا وألمانيا، للاستماع إلى إحاطة قدمها مبعوث الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم، الذى يعمل مع الاتحاد الأفريقى لحل الأزمة بالسودان.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولى قد يُعيد النظر فى القضية ويحاول الاتفاق مجدداً على موقف مشترك.