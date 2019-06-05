مباحث مرور بمواقف الجيزة للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة

كتب عبد الرحمن سيد

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية بالطرق وتم تزويدها بضباط وأمناء راكبى الدراجات النارية للمرور على تلك الطرق وتزويد الطرق بالضباط والأفراد لمواجهة السرعات، ونشر الرادارات الثابتة والمتحركة وضبط الحركة المرورية من خلال غرفة عمليات الإدارة ومتابعة حركة السيارات بكافة الطرق وبمحيط الحدائق والمنتزهات و الميادين و دور السينما و شارع الهرم خلال احتفالات عيد الفطر.

وتكثف إدارة المرور من تواجد الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب، كما تم نشر مباحث المرور على المواقف للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة وعدم استغلال المواطنين وتهيب الإدارة بالمواطنين الالتزام بقواعد وآداب المرور وتعليمات رجال المرور حفاظا على أرواحهم وحتى يعودوا سالمين.

وخصصت إدارة مرور الجيزة عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ، بالطرق ومنع الباعة الجائلين بمحيط المنتزهات و الكبارى الهامة منعا للزحام المرورى وتنظيم حركة السيارات بالميادين كما سيتم وضع حواجز حديدية لمحيط الكنائس لمنع مرور أى سيارات بمحيط دور العبادة.