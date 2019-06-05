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مئات المسلمين فى بكين يؤدون صلاة عيد الفطر.. صور

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:49 م
مئات المسلمين فى بكين يؤدون صلاة عيد الفطر.. صور العيد فى بكين
بكين ـ هانى محمد

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أدى مئات المسلمين من جميع جنسيات العالم فى مسجد السفارة السودانية، بالعاصمة الصينية بكين، صلاة عيد الفطر، وذلك بعد فتح أبوابه للمصلين من جميع أنحاء العالم للصلاة، تحت حماية الشرطة الصينية، التى اهتمت بتأمين المنطقة بالكامل.
 
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اجتمعت جميع جنسيات العالم فى جامع السفارة السودانية للاحتفال بعيد الفطر وتبادل التحية، ويعتبر المسجد قبلة للجاليات العربية والإسلامية للصلاة والتواصل الاجتماعى، حيث تم الاستعانة بأئمة من السودان لأداء الصلاة باللغة العربية، بجانب تجهيز الجامع بالمياه والمشروبات الساخنة والفطائر والحلويات خاصة للاحتفال بالعيد‪.‬
 
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وقال مسئول الشئون الإسلامية فى بكين؛ فى تصريحات سابقة، إن ما يثار حول منع المسلمين من الصلاة والصيام وإغلاق المساجد غير حقيقى، موجهًا الدعوة لوسائل الإعلام المختلفة لزيارة الصين والوقوف على حقيقة الأوضاع بأنفسهم، مؤكدًا أن المسلمين فى الصين عددهم يقوى الإرادة ويسمو بالروح.  
 
 
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بكين

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