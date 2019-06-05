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مؤشر نيكى يصعد مع تعزز أسهم الدورة الاقتصادية بآمال خفض الفائدة الأمريكية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:24 ص
مؤشر نيكى يصعد مع تعزز أسهم الدورة الاقتصادية بآمال خفض الفائدة الأمريكية مؤشر نيكى _ أرشيفية
(رويترز)

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تعافى المؤشر نيكي للأسهم اليابانية بقوة، اليوم الأربعاء، بفضل صعود الأسهم الأمريكية بعدما لمح رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) جيروم باول إلى احتمال خفض الفائدة.

وأغلق المؤشر نيكي القياسى مرتفعا 1.8 بالمئة عند 20776.10 نقطة، مسجلا أكبر مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية منذ 26 مارس.

وارتفعت جميع القطاعات الفرعية الثلاثة والثلاثين للمؤشر توبكس الأوسع نطاقا، الذى قفز 2.1 بالمئة لينهى الجلسة عند 1530.08 نقطة.

وعوضت شركات صناعة الآلات وشركات السيارات بعض خسائرها، إذ ارتفع سهم فانوك ثلاثة بالمئة وياسكاوا إليكتريك 4.3 بالمئة وأدفانتست 3.1 بالمئة وتويوتا موتور 2.5 بالمئة.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك ثلاثة بالمئة، بعدما قالت الشركة يوم الثلاثاء، إنها تتوقع تحقيق ربح قبل الضرائب بنحو 1.2 تريليون ين (11.12 مليار دولار) من بيع أسهم فى مجموعة علي بابا القابضة الصينية.

وسجل سهم فاست ريتيلينج أداء دون السوق، إذ هبط واحدا بالمئة بعدما قالت الشركة إن مبيعاتها في متاجر يونيكلو للملابس المفتوحة منذ ما لا يقل عن 13 شهرا في اليابان نزلت 1.6 بالمئة على أساس سنوي في مايو


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