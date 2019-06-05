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مؤشر: نمو شركات منطقة اليورو يظل بطيئا فى مايو 2019

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:13 م
مؤشر: نمو شركات منطقة اليورو يظل بطيئا فى مايو 2019 اليورو _ أرشيفية
رويترز

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أظهر مسح أن نشاط الشركات فى منطقة اليورو تسارع قليلا مايو 2019، لكنه يظل ضعيفا، وتشير المؤشرات الخاصة بالتوقعات إلى أن النمو الاقتصادى فى المنطقة لن يتسارع قريبا.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديرى المشتريات فى منطقة اليورو، الذى يعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 51.8 فى مايو من 51.5 فى أبريل

وعلى الرغم من أن القراءة النهائية تزيد على الأولية البالغة 51.6 نقطة، إلا أنها تظل قريبة من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالت آي.إتش.إس ماركت أن مؤشر مديرى المشتريات يشير إلى نمو نسبته 0.2 بالمئة فى الربع الثانى، بما يقل عن نسبة النمو البالغة 0.3 بالمئة المتوقعة فى استطلاع أجرته رويترز أواخر الشهر الماضى، وأبطأ من نمو اقتصاد المنطقة البالغ 0.4 بالمئة فى الربع الأول.

وتراجع المؤشر الفرعى للأعمال الجديدة إلى 50.4 من 51.0، مسجلا أدنى قراءة له فى ست سنوات.

وارتفع مؤشر مديرى المشتريات الذى يغطى قطاع الخدمات المهيمن إلى 52.9 من 52.8 فى أبريل نيسان، وهو ما ساهم فى تعويض رابع شهر من الانكماش فى قطاع الصناعات التحويلية.

ومع تباطؤ نمو الأنشطة الجديدة، تراجع التفاؤل بين شركات الخدمات. وانخفض مؤشر توقعات الشركات إلى أدنى مستوى له فى أربعة أشهر عند 61.1 من 62.2 فى أبريل.

 

 

 


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