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ليبيا: إنقاذ 80 مهاجر غير شرعى بينهم 3 أطفال قبالة السواحل الليبية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:00 ص
ليبيا: إنقاذ 80 مهاجر غير شرعى بينهم 3 أطفال قبالة السواحل الليبية مهاجرين ارشيفية
وكالات

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أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية التابع لحكومة الوفاق الوطني، العميد أيوب قاسم، اليوم الأربعاء، بأن حرس السواحل الليبي أنقذ 80 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي متهالك قبالة السواحل الليبية، بينهم نساء وأطفال.
 
 وأكد قاسم في تصريح لوكالة "سبوتنيك": أن "دورية تابعة لحرس السواحل القطاع الغربي، الزورق الزواية، تمكن فجر يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 بناء على بلاغ من إنقاذ 80 مهاجر غير شرعي"، مشيرا إلى أن "من بينهم ثلاثة أطفال وست نساء، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك وبدون محرك".
 
وأضاف قاسم بأن "المهاجرين أغلبهم من السودان، والباقي من جنسيات أفريقية مختلفة"، منوها أن "عملية الإنقاذ تمت على بعد نحو 64 ميل شمال الزاوية".
وأوضح أن "المهاجرين تم إنزالها في نقطة مصفاة الزاوية. حيث قدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، عقب ذلك تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء النصر".
 
وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات تسلل مهاجرين عبر السواحل الليبية هربا من ويلات الحرب المشتعلة في طرابلس والمناطق القريبة منها.

حكومة الوفاق الوطني

حرس السواحل الليبي

السودان

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