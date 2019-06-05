سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

لو بتعانى من حرقة الساق والألم ليلا.. تعرف على أسباب حدوث ذلك

الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:00 ص
لو بتعانى من حرقة الساق والألم ليلا.. تعرف على أسباب حدوث ذلك أسباب ألم وتشنج الساق ليلا
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعض أسباب آلام الساق أو التشنج الليلى قد تكون نتيجة تناول بعض أنواع الأدوية والحالات الطبية المختلفة، مثل مرض السكر، الاعتلال العصبى، وقصور الغدة الدرقية والجفاف.

فى بعض الحالات وفقا لتقرير موقع "WebMD"، يمكن أن تسهم الأنشطة خلال النهار فى هذا النوع من آلام الساق، بما فى ذلك الوقوف على سطح صلب لفترة طويلة من الزمن أو إجهاد عضلات الساق بشكل مفرط.

يمكن أن تكون تشنجات الساق الليلية إحساسًا مؤلمًا فى عضلات الساقين المختلفة، ولكن في أغلب الأحيان يحدث الألم في منطقة محددة فى الساق، ويمكن أن يستمر التشنج لمدة بضع دقائق، حيث يحدث تشنج العضلات عندما تنقبض عضلات الساق.

الم وتشنج الساق ليلا
الم وتشنج الساق ليلا

 

بعض الحالات الأخرى التى يمكن أن تسبب تشنجًا ليلًا مؤلمًا هي إدمان الكحوليات، واختلال التوازن بالكهرباء، ومرض التصلب المتعدد، أمراض الكلى، وجود مشكلة فى الدورة الدموية.

طرق التغلب على تشنج الساق

طريقة بسيطة لعلاج تشنج الساق هي تمديد عضلات الساق المصابة، كما قد تساعد بعض المكملات الغذائية فى الحد من تقلصات الساق خاصة فيتامين (هـ) ومجمع فيتامين (ب) والماغنيسيوم.


تشنج الساق

الم الساق

المغنسيوم

عضلات الساق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

ضحك ولعب وسيلفى.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر.. صور

ضحك ولعب وسيلفى.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر.. صور

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

"شمبانزى بيشوف إنستجرام".. شاهد أغرب 7 فيديوهات لطرازان مع الحيوانات

"شمبانزى بيشوف إنستجرام".. شاهد أغرب 7 فيديوهات لطرازان مع الحيوانات

وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض

فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها

مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة خلال التصدى لهجوم بكمين بالعريش

مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شرطة خلال التصدى لهجوم بكمين بالعريش

هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران

هجوم عناصر إرهابية على كمين بشمال غرب العريش ويتم التعامل وتبادل إطلاق النيران

صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو"

صراع الألقاب.. محمد صلاح يهدد عرش الننى "فيديو"

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة