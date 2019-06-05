سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

"لو أنت في دبي".. 7 أماكن يمكنك الاستمتاع فيها بإجازتك

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:19 م
"لو أنت في دبي".. 7 أماكن يمكنك الاستمتاع فيها بإجازتك أماكن يمكنك الاستمتاع فيها بإجازتك
محمود عثمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع حلول عيد الفطر المبارك يبحث المواطنين على السفر لمختلف أنحاء العالم لقضاء أجازة عيد الفطر، وإذا كنت من المتواجدين في مدينة دبي أو المسافرين إليها فهناك العديد من الأماكن السياحية التى يمكنك قضاء عطلتك فيها، حيث تحتضن دبي مجموعة من أفضل الأماكن السياحية في العالم التي تناسب جميع أفراد العائلة، من المنتجعات الشاطئية الفاخرة، والمدن الترفيهية عالمية المستوى، وفرص التسوق الرائعة.
 
وتتنوع ما تقدمه هذه الوجهات من التجارب الثقافية والتراثية العريقة وغيرها الكثير من التجارب التي ستخلق ذكريات عائلية تدوم لأجيال، وفيما يلي عرض لأهم المدن والأماكن الترفيهية في دبي التي يمكنك زيارتها.
 
 

برواز دبي

 
يعتبر "برواز دبي" من أبرز المعالم السياحية في دبي، يقدّم هذا المعلم السياحي مناظر بانورامية رائعة لمدينة دبي، يتألف البرواز من برجين يبلغ ارتفاع كلّ منهما 150 متراً وعرض 93 متراً ويربط بينهما جسر،ـ تمّ بناء هذا المعلم بحيث يشبه إطار صورة ضخم ويوفّر إطلالات رائعة للمنطقة التاريخية في دبي، كما يطلّ على الجزء الحديث من المدينة، يمكن للزوار أن يتعرّفوا على مراحل تطور المدينة من خلال زيارة المعارض وصالات الواقع الافتراضي التي تستخدم أحدث التقنيات، يتيح لك برواز دبي اكتشاف ماضي المدينة وحاضرها ومستقبلها، يمكن لأصحاب القلوب القويّة الوقوف على الجسر الزجاجي الشفاف بين البرجين والذي يبلغ طوله 25 متراً ليشعروا وكأنهم يمشون في الهواء.
 
 

نادي جبل على للرماية

 
مصمم هذا النادي على أحدث أسس الرماية ويمكنه تعليم الرماية للراغبين في ممارسة هذه الرياضة الشيقة، ومساعدة المتميزين فيها على تطوير وصقل مهاراتهم، وطبقا لدائرة السياحة بدبي يقدم هذا المكان المصمم على شكل قلعة حصينة أكاديميات لتعليم الرماية في قاعات مغلقة وفي الهواء الطلق وجميعها مبنية بما يتطابق مع معايير السلامة العالمية، بالإضافة إلى 5 ميادين للرماية على الأطباق الفخارية تحت الأضواء الكاشفة والتي تتناسب مع المعايير الأولمبية.
 
العديد من المشاهير من الفنانين والرياضيين حرصوا على زيارة هذا النادي أثناء تواجدهم بدبي للتمتع بممارسة الرماية بمختلف أنواع الأسلحة ويشهد النادي إقبالا كبيرا من السيدات على ممارسة هذه الرياضة حيث تبلغ نسبتهم 40 %.
 
 

دبي باركس آند ريزورتس

 
تقدم دبي باركس آند ريزورتس للزوار تجربة استثنائية في ثلاثة مدن ملاهي وحديقة مائية.  إذ توفّر كل من "موشن غيت"، و"بوليوود باركس"، و"ليجو لاند" أكثر من 100 لعبة رائعة ترفّه عن نفوس الصغار، في حين يوفر بوليفارد "ريفر لاند" بموقعه المركزي وجهات لا مثيل لها للترفيه وتناول الطعام حيث سيجد الضيوف خيارات واسعة لكل أفراد العائلة.
 

موشن جيت

 
تضمّ مدينة ملاهي موشن جيت دبي ألعاباً ومعالم مستوحاة من أهم وأنجح الأفلام التي تمّ تصويرها في السنوات الأخيرة من إبداع الاستوديوهات العالمية مثل: كولومبيا بيكتشرز، ودريم ووركس أنيميشن، وليونزجيت إلى معالم شيّقة ممتثلة أمامك. استمتع بمشاهدة الشخصيات الكرتونية المحبوبة كالسنافر و” شريك”، وأبطال فلم "هنغر غيمز" على ألعاب الأفعوانيات والمنزلقات التي تحفّز الأدرينالين.
 
وهذا ليس كل شيء، يمكنك أن تلعب دور طارد الأشباح، أو تنطلق في رحلة طيران، أو تتعلم بعض الحركات الراقصة من فريق "ستيب آب"، كل ذلك في مكان واحد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار التعرّف على أسرار صنع الأفلام في كواليس تصوير أفلام حقيقية في استوديو سنترال.
 
 
 

بوليود باركس

 
تمكنك من مشاهدة لمحة تاريخية عن كيفية صنع الأفلام البوليوودية مع مجموعة من الألعاب والعروض الترفيهية منها  مشاهدة عرض جان – إي جيغر، العرض الموسيقي البوليوودي الأول في المنطقة، في مسرح "راج محل" المذهل المصمم على نمط مسرح برودواي ، حيث الألعاب التفاعلية والعروض المسرحية والتجارب الشيّقة.
 
 
 

دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية

 
"دبي أكواريوم" أحد أكبر أحواض الأكواريوم وأجملها في العالم ، الذي تبلغ سعته 10 ملايين لتر من الماء ويضمّ أكثر من 33000 كائن بحري، كما يضم أكبر عدد من أسماك قرش النمر الرملي في العالم، يصل ارتفاع دبي أكواريوم إلى الطابق الثالث من دبي مول، ويضم 140 نوعاً من الأحياء البحرية ويوفّر تجارب عديدة تتيح لك اكتشاف عالم البحار، ويمكنك تجربة الغوص والاقتراب من أسماك القرش.
 
 
 

"لا بيرل"

 
ابتكر فرانكو دراغون، الذي أنتج أضخم العروض العالمية مثل "ذا هاوس أوف دانسينغ ووتر" في مكاو، و"لو ريف" في لاس فيغاس، عرض "لا بيرل" الرائع والاستثنائي في دبي، سيتم تقديم عرض "لا بيرل" الدائم على مدى السنوات الـعشرة القادمة على الأقل، مع 10 عروض أسبوعياً، تُقدّم مرتين يومياً على مسرح تم بناؤه خصيصاً لهذا العرض في مدينة الحبتور.
 
يستخدم المسرح المائي تكنولوجيا متطورة لصناعة الشلالات والسيول والأمطار على الأرضية التي تفيض بالماء، ومن ثم تجف بثواني. ستتمكنون خلال هذا العرض من مشاهدة 65 راقصاً عالمياً من 23 دولة وهم يؤدون مشاهدهم المذهلة التي تضم الألعاب البهلوانية والغوص وعرض الدراجات النارية في تحدٍ للجاذبية.
 
ويُعدّ عرض "لا بيرل" الذي يستوحي قصته من مدينة دبي عرضاً فريداً من نوعه سيأخذ الأطفال والكبار إلى عالم من الخيال.
 
Dubai
 

IMG Worlds 1
 

IMG Worlds 2
 

IMG Worlds 3
 

La Mer 1
 

La Mer 2
 

La Perle 2
 

La Perle 3
 

La Perle
 
Laguna Waterpark
 

Lapita Dubai
 
برواز دبي
 

برواز دبي1
 

دبي باركس آند ريزورتس (1)
 

دبي باركس آند ريزورتس (2)
 

دبي باركس آند ريزورتس (3)
 

نادي جبل على للرماية
 

 


دبى

لا بيرل

حديقة الحيوانات المائية

بوليود باركس

موشن جيت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور وفيديو.. الخليج يحتفل بأول أيام العيد.. الملك سلمان يؤدى الصلاة برفقة ولى العهد وسعد الحريرى.. مسارح جدة تستعد بفقرات الفن الشعبى.. دبى تتألق بحفلات نجوم الصف الأول.. والأرصاد الإماراتية تحذر من أمطار

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:57 ص

روحانى: إيران قد تجرى محادثات مع أمريكا عند إتباع القواعد الدولية

السبت، 01 يونيو 2019 07:56 م

شاهد.. أسطح مدينة دبى تتحول إلى اللون الأخضر لتوفير الكهرباء

السبت، 01 يونيو 2019 05:00 م

تراجع مؤشرات بورصات الخليج خلال شهر مايو..و"دبى" تهبط بنسبة 5.3%

الجمعة، 31 مايو 2019 08:51 م

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود الأسهم القيادية

الخميس، 30 مايو 2019 02:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دموع المفرج عنهم وهتاف "بنحبك يا سيسى" أبرز مشاهد العفو عن المسجونين (صور)

دموع المفرج عنهم وهتاف "بنحبك يا سيسى" أبرز مشاهد العفو عن المسجونين (صور)

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «2».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «2».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

المواطنون يحتفلون بأول أيام العيد على محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر (صور)

المواطنون يحتفلون بأول أيام العيد على محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر (صور)

شاهد.. الرئيس السيسى يصافح أطفال الشهداء ويلتقط الصور التذكارية معهم

شاهد.. الرئيس السيسى يصافح أطفال الشهداء ويلتقط الصور التذكارية معهم

فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

عامان على المقاطعة العربية للنظام القطرى.. الرباعى العربى ينجح فى مواجهة الدويلة الخليجية الداعمة للإرهاب.. رفض شعبى لدور الحمدين فى الدول العربية ومطالبات بإسقاط نظام تميم.. واقتصاد الدوحة يواصل الانهيار

عامان على المقاطعة العربية للنظام القطرى.. الرباعى العربى ينجح فى مواجهة الدويلة الخليجية الداعمة للإرهاب.. رفض شعبى لدور الحمدين فى الدول العربية ومطالبات بإسقاط نظام تميم.. واقتصاد الدوحة يواصل الانهيار

مع تكبيرات العيد.. العيون الساهرة تسطر ملحمة بطولية على أرض الفيروز.. مقتل 5 كوادر إرهابية استهدفوا كمينًا بالعريش.. قوات الأمن تتبع سير العناصر الهاربة.. واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين (صور)

مع تكبيرات العيد.. العيون الساهرة تسطر ملحمة بطولية على أرض الفيروز.. مقتل 5 كوادر إرهابية استهدفوا كمينًا بالعريش.. قوات الأمن تتبع سير العناصر الهاربة.. واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين (صور)

ضحك ولعب وسيلفى.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر.. صور

ضحك ولعب وسيلفى.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر.. صور

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

فرحة العيد فرحتين فى "نجريج".. استقبال حار لـ"صلاح" فور وصوله منزله.. نجم ليفربول يلتقى مكتشفه ويهدى تى شيرت الريدز لشقيقه وبعض الشباب.. سيدة عجوز تقدم قصيدة مدح فى محمد صلاح أمام منزله قبل أداء صلاة العيد

فرحة العيد فرحتين فى "نجريج".. استقبال حار لـ"صلاح" فور وصوله منزله.. نجم ليفربول يلتقى مكتشفه ويهدى تى شيرت الريدز لشقيقه وبعض الشباب.. سيدة عجوز تقدم قصيدة مدح فى محمد صلاح أمام منزله قبل أداء صلاة العيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة