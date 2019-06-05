لمريض السكرى.. كيف تقضى العيد دون ارتفاع نسبة السكر

فرحة عيد الفطر تتخلص فى الكحك والبسكويت وهما من مقدسات العيد ، ولكن نجد بعض الفئات ممنوعة من تناوله لخطورته على صحتهم.
مريض السكر يجب عليه وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" تجنب تناول السكريات أو النشويات بكميات كبيرة حرصا على منع ارتفاع سكر الدم فى الجسم، مما قد يسبب له مضاعفات صحية.
بالنسبة لمرضى السكر ، من المهم مراقبة إجمالي كمية الكربوهيدرات في الوجبة، حيث تختلف احتياجات الكربوهيدرات بناءً على العديد من العوامل ، بما في ذلك مستويات نشاط الشخص والأدوية ، مثل الأنسولين.
كحك العيد
يوصي اختصاصيو التغذية بإرشادات محددة خاصة بالكربوهيدرات لتلبية أفضل احتياجات الشخص، بحيث لا تتضمن أكثر من ¼ طبق من الكربوهيدرات النشوية في الوجبة الواحدة.
بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر ، فإن مفتاح النظام الغذائي المفيد يشمل :
الفواكه والخضراوات.
تناول بروتين قليل.
اختيار الأطعمة التي لا تحتوي على السكر المضاف.
تجنب الدهون غير المشبعة.
تجنب الكحك الملىء بالسمن البلدى والبسكويت الذى يحتوى على الزبدة.
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