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لمريض السكرى.. كيف تقضى العيد دون ارتفاع نسبة السكر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:29 م
لمريض السكرى.. كيف تقضى العيد دون ارتفاع نسبة السكر نصائح لمريض السكر فى العيد
كتبت إيناس البنا

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فرحة عيد الفطر تتخلص فى الكحك والبسكويت وهما من مقدسات العيد ، ولكن نجد بعض الفئات ممنوعة من تناوله لخطورته على صحتهم.

مريض السكر يجب عليه وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" تجنب تناول السكريات أو النشويات بكميات كبيرة حرصا على منع ارتفاع سكر الدم فى الجسم، مما قد يسبب له مضاعفات صحية.

بالنسبة لمرضى السكر ، من المهم مراقبة إجمالي كمية الكربوهيدرات في الوجبة، حيث تختلف احتياجات الكربوهيدرات بناءً على العديد من العوامل ، بما في ذلك مستويات نشاط الشخص والأدوية ، مثل الأنسولين.

كحك العيد
كحك العيد

 

يوصي اختصاصيو التغذية بإرشادات محددة خاصة بالكربوهيدرات لتلبية أفضل احتياجات الشخص، بحيث لا تتضمن أكثر من ¼  طبق من الكربوهيدرات النشوية في الوجبة الواحدة.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر ، فإن مفتاح النظام الغذائي المفيد يشمل :

 

الفواكه والخضراوات.

تناول بروتين قليل.

اختيار الأطعمة التي لا تحتوي على السكر المضاف.

تجنب الدهون غير المشبعة.

تجنب الكحك الملىء بالسمن البلدى والبسكويت الذى يحتوى على الزبدة.

 


مريض السكر

عيد الفطر

السكريات

النشويات

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