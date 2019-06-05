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لمرضى القلب والكوليسترول.. دليلك لتناول كحك وبسكويت العيد

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:30 م
لمرضى القلب والكوليسترول.. دليلك لتناول كحك وبسكويت العيد كحك العيد
كتبت فاطمة خليل

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الكحك والبسكويت من الأشياء الأساسية على مائدة الأسر المصرية فى العيد، ولكن إذا كنت أنت أو أحد أفراد العائلة من مرضى القلب والكوليسترول العالى يجب اتباع هذه النصائح عند تناول كحك وبسكويت العيد.

والكحك ومخبوزات العيد من الأطعمة الغنية بالدهون والسمن والدقيق والتى ترفع الكوليسترول السئ فى الدم والذى يؤثر بالسلب على صحة القلب ويرفع ضغط الدم، لذا يجب الانتباه والحرص على تناول الكعك والبسكويت باعتدال وبدون اسراف.

ووفقاً لموقع "cardiosmart" فقد كشفت احدى الدراسات أن ارتفاع الدهون الثلاثية يمثل خطراً للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، وخلص الباحثون إلى أن الدهون الثلاثية وحدها لها تأثير كبير على خطر الوفاة بالنسبة لمرضى القلب.

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والدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم ، والتي تقاس عادة مع مستويات الكوليسترول في الدم، و لقد ربطت العديد من الدراسات بين ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والموت، والدهون الثلاثية فى الكعك والبسكويت تؤدى لانسداد الشرايين وحدوث الجلطات.

يفضل تناول مريض القلب والكوليسترول الكعك والبسكويت على سبيل التذوق فقط وعدم الإسراف فى تناولها.التركيز على تناول الخضروات والفواكه بكثرة حتى تمتلئ معدتك وتقل كمية الكعك التى تتناولها.يفضل عمل الكعك فى المنزل بكميات قليلة من الدهون وبالزيوت الصحية مثل: زيت الزيتون.

 


مرضى القلب

كعك العيد

نصائح غذائية لتناول كعك العيد

ارتفاع الكوليسترول

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