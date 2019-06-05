لماذا حرم الله الخمر والمخدرات؟.. دار الإفتاء تجيب عن السؤال وتوضح الحكمة

كتب على عبد الرحمن

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الخمر والمخدرات من الأمور التى حرمها الله على المسلمين لأسباب عديدة، فهذا التحريم ليس من قبيل الاعتداء على الحرية الشخصية، وإنما لصالح الناس.

وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك، ان "تحريم الإسلام للخمر والمخدرات ليس اعتداءً على الحرية الشخصية، فللحرية ضوابط وحدود يحمى بها الإنسان نفسه وصحته وعقله وماله وأسرته، فإذا كنت تعتبر نفسك حرًّا فى تعاطى هذه السموم، فغدًا هى التى ستتحكم فيك".

ويحتفل المصريون اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء الاثنين الماضى أن الأربعاء هو أول أيام شهر شوال.