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كيف تتغلب على الحموضة وانتفاخات المعدة فى العيد

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:30 م
كيف تتغلب على الحموضة وانتفاخات المعدة فى العيد مشاكل المعدة - ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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مع الاضطرابات التى تحدث فى المعدة خلال أيام العيد من تناول أكلات أهمها الكحك والبسكويت وتسالى العيد التى تربك المعدة وتسبب عسر الهضم، هناك عدد من النصائح لتقليل تلك الاضطرابات.

أفضل طريقة لتجنب عسر الهضم هى الابتعاد عن الأطعمة أو تقليل الكميات قدر المستطاع، وتشمل طرق منع عسر الهضم وفقا لموقع " webmd" :

  • تناولي وجبات صغيرة حتى لا تضطر معدتك إلى العمل بجد طول الوقت.
  • تناول الطعام ببطء.
  • تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الأحماض مثل الحمضيات والطماطم.
  • الحد من الأطعمة الحارة.
  • الحد من الأطعمة المقلية والدهنية.
  • تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.
  • عدم التدخين مباشرة بعد تناول الطعام لأن التدخين قد يهيج معدتك.
  • قللي من الكحول.
  • تجنب ارتداء الملابس الضيقة التى تسبب الضغط على البطن ، مما يجعل الطعام الذي تناولته يتحرك إلى المريء.
  • لا تستلقي بعد تناولك للأكل مباشرة.
  • انتظر 3 ساعات على الأقل بعد آخر وجبة في اليوم قبل الذهاب إلى السرير.
مشاكل المعدة
مشاكل المعدة

 

علاجات من الصيدلية لمشاكل المعدة:
 

1. الاسهال :

 الناتج عن تلوث نتيجة تناول طعام من الخارج يجب تناول مطهر معوى .

2. لحالات الامساك :

يتم تناول أقراص تحتوى على  مادة اللاكتيلوز وهو مناسب للأطفال وكبار السن.

3. الاسهال المصاحب بارتفاع درجة الحرارة:

يمكن أن تكون نزلة معوية مصحوبة بفيروس، وهنا يمكن تناول الباراستيمول لتخفيض الحرارة ثم التوجه إلى الطبيب.

4. الانتفاخات وسوء الهضم :

تناول أقراص طبيعية تحتوى على انزيمات هضم ، مكوناتها تشمل الشمر والكاموميل و النعناع ، أقراص الفحم .

5. الحموضة والإحساس بالقئ :

تناول أقراص خاصة بالمعدة لتهدئتها مادة الاوميبرازول للقضاء على الحموضة ويتم تناوله مرتين قبل الإفطار وقبل العشاء.


حموضة المعدة

عسر الهضم

انتفاخ المعدة

نزلة معوية

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