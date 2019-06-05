سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كيف تؤثر الحرب التجارية الأمريكية الصينية على معدلات النمو العالمية؟

الأربعاء، 05 يونيو 2019 09:00 م
كيف تؤثر الحرب التجارية الأمريكية الصينية على معدلات النمو العالمية؟ كرستين لاجار
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر صندوق النقد الدولى اليوم الأربعاء من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الصينية الحالية وتلك التى يهدد الطرفان بفرضها قد تقلص الناتج الاقتصادى العالمى 0.5 بالمئة فى 2020، وذلك بينما يستعد المسؤولون الماليون من كبرى الاقتصادات فى العالم لعقد اجتماع فى اليابان مطلع الأسبوع القادم.

 

وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد فى مدونة ومذكرة إحاطة لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين إن فرض رسوم على كامل التجارة بين البلدين، كما يهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيؤدى إلى تبخر نحو 455 مليار دولار من الناتج المحلى الإجمالي، فى خسارة تتجاوز حجم اقتصاد جنوب إفريقيا عضو المجموعة.

 

وقالت لاجارد فى مدونة للصندوق "تلك جروح ذاتية يجب تجنبها.. كيف؟ بإزالة الحواجز التجارية الموضوعة فى الآونة الأخيرة وتفادى مزيد من الحواجز بأى شكل كانت."


نسب النمو العالمى

الحرب التجارية

معدلات النمو

الصين

امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى.. "جابر الخواطر"

اليوم السابع: السيسى.. "جابر الخواطر"

"مكانوش حلوين على طول".. شوف نجوم هوليوود فى فترة مراهقتهم.. صور

"مكانوش حلوين على طول".. شوف نجوم هوليوود فى فترة مراهقتهم.. صور

اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

أثيوبيا تشكو رئيس الاتحاد المغربي لـ"فيفا".. اعرف التفاصيل

أثيوبيا تشكو رئيس الاتحاد المغربي لـ"فيفا".. اعرف التفاصيل

فى الأعياد.. الزمالك فرحة واحدة والباقي كله عذاب

فى الأعياد.. الزمالك فرحة واحدة والباقي كله عذاب

استخدام عقار جديد مخصص لعلاج أورام الثدى والمبيض يشفى سرطان البروستاتا

استخدام عقار جديد مخصص لعلاج أورام الثدى والمبيض يشفى سرطان البروستاتا

تألقى على طريقة ايفانكا .. ابنة ترامب تتألق بثوب أبيض وحذاء مزين بالكريستال

تألقى على طريقة ايفانكا .. ابنة ترامب تتألق بثوب أبيض وحذاء مزين بالكريستال

صور.. "هنعيد مع بعض".. 2002 سجين يودعون الزنازين بعفو رئاسى أول أيام العيد.. دموع وسجود على الأرض وهتافات "بنحبك يا سيسى" فى طرة.. المفرج عنهم: "تعلمنا الدرس ولن نعود للسجن مرة أخرى"

صور.. "هنعيد مع بعض".. 2002 سجين يودعون الزنازين بعفو رئاسى أول أيام العيد.. دموع وسجود على الأرض وهتافات "بنحبك يا سيسى" فى طرة.. المفرج عنهم: "تعلمنا الدرس ولن نعود للسجن مرة أخرى"

العيد فرحة.. اعرف أشهر أماكن خروجات المصريين فى عيد الفطر المبارك

العيد فرحة.. اعرف أشهر أماكن خروجات المصريين فى عيد الفطر المبارك

احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة