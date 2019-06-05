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كيف ارتفعت أسعار الذهب 15 جنيها فى أسبوع واحد؟

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:00 ص
كيف ارتفعت أسعار الذهب 15 جنيها فى أسبوع واحد؟ ذهب - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد

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منذ يوم 28 مايو 2019 يشهد سعر الذهب فى مصر، صعودا تدريجيا وبشكل يومى، ليسجل خلال السبعة أيام الماضية ارتفاعات بلغت أكثر من 15 جنيها للجرام، بالتزامن مع صعود الذهب عالميا بشكل ملحوظ، عقب توسيع قاعدة الحرب التجارية بين أمريكا وبعض الدول وعلى رأسها الصين والمكسيك.

40 دولارا زيادة فى الأوقية

وصعدت أوقية الذهب خلال الفترة من 28 مايو وحتى اليوم 4 يونيو قرابة 40 دولارا، حيث ارتفعت من 1286 دولارا إلى 1326 دولارا، فى أعلى وتيرة صعود سجلها المعدن النفيس منذ شهور.

كل هذه التطورات جاءت، نتيجة تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم على جميع الواردات الآتية من المكسيك، الأمر الذى أدى إلى اشتعال الأسواق العالمية فى ظل فتح أمريكا جبهة جديدة للحرب التجارية المشتعلة مع الصين حاليا، والتى تسببت فى تضرر حركة التجارة عالميا، وزيادة مخاوف المستثمرين.

تهديدات ترامب للمكسيك

تهديدات ترامب التى أعلن فيها أن الولايات المتحدة ستفرض اعتبارا من 10 يونيو 2019 رسوما جمركية بنسبة 5% على كُل السلع الواردة من المكسيك، طالما استمر تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده عبر الحدود المكسيكية، تسببت فى تضاعف المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمى، ومع اقتراب موعد دخول الرسوم حيز النفاذ، تصعد الأسعار العالمية للذهب.

ورغم أن الرئيس المكسيكي دعا نظيره الأمريكى إلى الحوار بشأن مسألة الهجرة غير الشرعية والرسوم الجديدة، إلا أن ترامب أكد في تغريدة على تويتر، أن الرسوم الجمركية ستزداد تدريجيا، طالما لم يتم حل مشكلة الهجرة غير الشرعية"، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة على المكسيك قد ترتفع إلى 25% في أكتوبر 2019  إذا لم توقِف المكسيك "تدفق الأجانب غير الشرعيين عبر أراضيها"، بحسب ما أوضح ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض.

هذه التطورات جاءت فى صالح المعدن النفيس "الذهب" والذى شهد زيادة ملحوظة فى الطلب عليه، على مدار السبعة أيام الماضية، الأمر الذى دفع الأسعار العالمية للذهب للصعود قرابة 40 دولارا.

كيف تأثر سوق الصاغة بمصر؟

سوق الصاغة فى مصر، لم يكن بعيدا عن هذه التطورات، حيث صعد المعدن النفيس 6 جنيهات دفعة واحدة يوم 31 مايو 2019 ، نتيجة الصعود العالمى للذهب، ليكسر بذلك التراجع الذى يشهده الذهب فى مصر، نتيجة الانخفاض الملحوظ فى سعر الدولار الذى تشهده البلاد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بحسب الدكتور وديع أنطون عضو شعبة الصاغة بالغرفة التجارية.

ويرى أنطون، فى تصريحات خاصة، أن هبوط الدولار فى مصر، تسبب فى ابطاء "بطء" موجة صعود الذهب فى مصر، لافتا إلى أن الارتفاع العالمى للذهب بهذا الحد، كان من الممكن أن يرفع الأسعار أكثر من ذلك، لكن التراجع الحاد فى الدولار ساهم فى ابطاء ارتفاع الذهب فى سوق الصاغة.

تطورات جديدة فى الذهب

وفى سياق متصل، سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاع جديد بقيمة 3 جنيهات، بسبب استمرار صعود أوقية الذهب عالميا، وسجل جرام الذهب عيار 21 فى أسواق الصاغة 617 جنيها للجرام فى أعلى مستوى له فى شهر.

و قال شريف فايق، عضو شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إن صعود الأسعار العالمية للمعدن النفيس أثر على الأسعار فى مصر خلال تعاملات اليوم، لافتا إلى أن استمرار الاضطرابات العالمية خاصة التصعيد الأمريكى ضد الصين والمكسيك، رفع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، الأمر الذى أدى إلى زيادة الأسعار بهذا الحد.


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