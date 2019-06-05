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كنائس أمريكية تتلقى تهديدات بسبب استقبالها للمهاجرين

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:28 ص
كنائس أمريكية تتلقى تهديدات بسبب استقبالها للمهاجرين اللاجئون
كتبت: إنجى مجدى

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ذكرت شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية، أن كنائس أمريكية تلقت تهديدات من جماعات مناهضة للهجرة بسبب مساعدة طالبى اللجوء.

وبحسب الموقع الإلكترونى للشبكة، اليوم الأربعاء، فإن قاضى القساوسة والكنائس فى منطقة فينكس وحولها حركة باترويت إيه زد وجماعات إيه زد باترويتس، بالإضافة إلى العديد من الأفراد، زاعمين أنهم "يرهبونهم ويهددون ويضايقون ويتعدون على ممتلكات الكنيسة عندما يصرخون على المهاجرين الذين تستقبلهم الكنائس.

وتلقى القس أنجيل كامبوس رسالة صوتية أخافته، إذ قال أحدهم إنه يجب اغتصاب أولاده. ذلك بعد ظهور منشورات على وسائل التواصل الاجتماعى توثق جهوده لمساعدة اللاجئين والمهاجرين المفرج عنهم، إلى جانب الكنائس الأخرى فى أريزونا التى تعمل مع إدارة الهجرة لمساعدة طالبى اللجوء.

ورفعت عدد من الكنائس دعوى قضائية أمام محكمة مقاطعة أريزونا بمساعدة محامين من مركز قانون الفقر الجنوبى. ووفقًا للمركز فإن هذه التهديدات هى تكتيك تستخدمه الجماعات لتخويف الناشطين.

 

 


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الحدود الامريكية

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