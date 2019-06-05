كم شركة حكومية تحمل اسم مصر فى قطاع الأعمال العام؟.. مركز المعلومات يجيب

كتب عبد الحليم سالم

تمتلك وزارة قطاع الأعمال العام مئات الشركات سواء التابعة لقانون القطاع 203 لسنة 1991، أو حصص حاكمة فى شركات مشتركة، ويعد اسم مصر، هو الاسم الأكثر تداولا فى شركات قطاع الأعمال العام حيث تحمل شركة قابضة واحدة الاسم، و22 شركة تابعة لمختلف الشركات القابضة تعرف عليها.

تتصدر القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الشركات، بحسب مركز معلومات قطاع الأعمال العام، حيث تمتلك 8 شركات تحمل اسم مصر وهى، مصر حلوان للغزل والنسيج، مصر للحرير الصناعى، مصر لمعدات الغزل، مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج كفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، مصر لحليج الأقطان، مصر لتصدير الأقطان.

وتحمل القابضة للتأمين اسم مصر القابضة للتأمين، كما تحمل شركاتها التابعة نفس الاسم، وهى مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر لإدارة الأصول العقارية.

وفى القابضة السياحة تحمل 3 شركات الاسم، وهى مصر للسياحة، مصر للفنادق، مصر للصوت والضوء.

وفى القابضة للنقل البحرى والبرى تحمل الاسم 3 شركات وهى مصر لتجارة السيارات، مصر للتجارة الخارجية، مصر للاستيراد والتصدير.

وفى القابضة للتشييد والتعمير توجد شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

يضاف إلى الشركات التى تحمل اسم مصر، شركة مصر للألومنيوم عملاق الصناعة بنجع حمادى والتابعة للقابضة للصناعات المعدنية، ومصر لصناعة الكيماويات بالإسكندرية، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، وأخيرا شركة مصر للمستحضرات الطبية التابعة للقابضة للأدوية.