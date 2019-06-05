قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تحصل على 30 صاروخا عابرا للقارات

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الصواريخ الاستراتيجية ستتسلم حتى نهاية العام الحالي أكثر من 30 صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية صدر اليوم الثلاثاء: "حتى نهاية عام 2019 من المخطط لضمان دخول أكثر من 30 صاروخا باليستيا عابرا للقارات المناوبة القتالية، ما سيسمح بزيادة نسبة النماذج الحديثة للأسلحة الصاروخية إلى 76 بالمئة وسيتيح لقوات الصواريخ الاستراتيجية إمكانيات جديدة لتنفيذ مهام الردع النووي".

وأوضحت وزارة الدفاع أنه من المتوقع وضع 3 أفواج مزودة بصواريخ "يارس" وفوج واحد مزود بمنظومة "أفانغارد" الصاروخية الفرط صوتية في حالة المناوبة القتالية.

وأطلقت القوات المسلحة الروسية يوم 1 يونيو فترة التدريبات الصيفية. وخلال فترة التدريب الشتوية الماضية أجريت تدريبات لأكثر من 15 فوجا من مجموعة المرابطة الدائمة و20 فوجا من المجموعة المتنقلة لقوات الصواريخ الاستراتيجية، نفذت خلالها مهام المناوبة القتالية.